O Brasil Apostas, o site mais confiável de notícias sobre jogos de azar online, os melhores bônus e informações legais sobre apostas esportivas no Brasil, analisou dados macro coletados pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, sobre ataques de tubarões relatados nos últimos anos.

Os oceanos, berço da vida e lar de uma fascinante biodiversidade, também abrigam um dos predadores mais temidos pelo homem: os tubarões. Embora esses animais desempenhem um papel crucial no equilíbrio do ecossistema marinho, sua interação com os humanos pode resultar em ataques, alguns com consequências fatais.

Ataques de Tubarões no Mundo: Uma Tendência em Ascensão

As estatísticas do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões (ISAF) revelam uma tendência preocupante: o número de ataques de tubarões não provocados vem aumentando nas últimas décadas. Entre 1900 e 2021, foram registrados 5.377 ataques, com uma média anual de 80 ataques na última década.

A partir da década de 1980, registou-se um grande aumento de incidentes, crescendo exponencialmente a cada ano até atingir 803 na década de 2010-2019. Entre as causas, a ciência aponta o aumento da população mundial e o aquecimento global.

Estados Unidos e Austrália Lideram as Estatísticas

Em termos de distribuição geográfica, Estados Unidos e Austrália se posicionam como os países com maior número de ataques, seguidos por África do Sul, Japão e Brasil. Vale ressaltar que, embora os Estados Unidos apresentem o maior número de ataques, a Austrália registra a taxa de mortalidade mais alta.

Brasil: Um Cenário de Risco Crescente

No Brasil, os ataques de tubarões experimentaram um aumento significativo nos últimos anos. De fato, 2023 se tornou o ano com maior número de ataques registrados, com um total de 3 ataques não provocados.

Pernambuco: O Epicentro dos Ataques no Brasil

A nível estadual, Pernambuco se destaca como o epicentro dos ataques de tubarões no Brasil, com 65 ataques registrados entre 1923 e 2023. Seguem-se São Paulo (11 ataques), Maranhão (10 ataques), Rio de Janeiro (7 ataques) e Rio Grande do Sul (5 ataques).

Ataques Fatais vs. Não Fatais: Uma Diferença Crucial

Embora todos os ataques de tubarões causem comoção e medo, é importante diferenciar entre aqueles que são fatais e aqueles que não são. Globalmente, em 2023, foram registrados 69 ataques não provocados, dos quais 10 tiveram um desfecho fatal.

No Brasil, entre 2012 e 2023, foram registrados 10 ataques não provocados, com 3 vítimas fatais e 7 sobreviventes.

Conheça aqui o registro histórico de ataques de tubarões no Brasil