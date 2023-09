Ator Kayky Brito é atropelado na Barra da Tijuca, e estado de saúde é gravíssimo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina.

De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador.

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela.

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, ele está internado no CTI e o estado de saúde é considerado gravíssimo. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O ator Kayky Brito , de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

