Rondônia: Agência Nacional de Águas declara 'situação crítica' no rio Madeira com possível paralização da Hidrelétrica de Santo Antônio

Sharks Há 1 mês Em Curiosidades O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de ataques de tubarão não provocados em 2023 Os ataques não provocados de tubarões estão aumentando. Descubra aqui os motivos.

SUSTENTABILIDADE Há 1 ano Em Curiosidades Alvorada do Oeste fica entre as três cidades com maior desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal Porto Velho é a capital com a pior nota do país.