CARNAVAL: NATURA APRESENTA OS PRODUTOS IDEIAS PARA CURTIR A FOLIA

Com um portfólio diverso, marca oferece soluções completas para garantir o brilho, a beleza e o bem-estar no pré, durante e pós festas

Com o Carnaval se aproximando, é hora de garantir que a beleza e o bem-estar não fiquem de fora da folia. A Natura, marca líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil*, entende que Carnaval é para brilhar, trazendo alegria e dando o brilho perfeito para festejar com soluções completas para as produções da maior festa do país. Com um portfólio diversificado de produtos para os cabelos, pele e maquiagem, a marca oferece tudo o que os foliões precisam para arrasar com estilo e energia.

Os melhores produtos para garantir uma make brilhante e duradoura

O Carnaval é a época perfeita para ousar nas cores e, claro, no brilho. E quando o assunto é maquiagem, não pode faltar aquele toque de intensidade e luminosidade que transforma qualquer look. Com os produtos Natura, você tem tudo o que precisa para criar maquiagens vibrantes e que duram até o fim do bloco.

Caneta Delineadora Natura Una - R$79,90

A Caneta Delineadora Natura Una é a escolha ideal para garantir um look marcante. Com cores ultra pigmentadas e aplicação precisa, ela proporciona um efeito duradouro e impecável, perfeito para os dias de folia. Disponível em seis tons, permite desde delineados finos até os mais ousados.

Batom Líquido Super Brilho Faces -R$34,90

O Batom Líquido Super Brilho Faces, é um produto multifuncional, além de ser usado como batom, sombra ou até iluminador, ele garante um brilho intenso e uma alta pigmentação que não passa despercebido. São quatro tons para garantir que seu look brilhe do início ao fim do Carnaval.

Gel Glitter Faces -R$43,90

Para quem não dispensa um toque extra de brilho, o Gel Glitter Natura Faces é a escolha certa! Livre de plásticos e com hidratação refrescante, sua textura gel permite fácil aplicação e pode ser aplicado tanto no rosto e olhos, quanto no corpo, sem o risco de manchas nas roupas.

Iluminador Duo Faces -R$39,90

E Carnaval pede pele glow! Faces Duo Superbrilho é a chave para você conquistar aquele brilho radiante e luminoso, seja como iluminador ou sombra! Perfeito para arrasar no fervo e brilhar de dia até a madrugada, com a pele radiante que é a cara da festa. Se joga no brilho e celebre sua expressão única nesse Carnaval!

Sombra Mono Faces - R$39,40

A sombra mono Bright Glam é perfeita para quem busca alta pigmentação e brilho intenso! Oferece longa duração e cores vibrantes que se destacam na multidão. Sua fórmula de alto impacto garante um look marcante, enquanto a embalagem prática permite levar a sombra para qualquer lugar, mantendo sua qualidade e performance o dia todo.

Bálsamo Demaquilante - R$59,90

O Bálsamo Demaquilante é a opção ideal para quem voltou da festa e precisa deixar a pele limpa e renovada para o próximo dia. Com sua fórmula 3 em 1, ele limpa, demaquila e mantém a hidratação natural da pele, removendo até maquiagem à prova d'água de forma prática e eficaz. Sua textura gel creme de alto rendimento oferece uma limpeza

profunda sem ressecar, deixando a pele fresca e pronta para os cuidados do dia seguinte, tudo de forma rápida e sem complicação. Perfeito para o pós-Carnaval!

Bem- estar corporal e capilar para curtir a folia

Para manter a energia lá em cima durante toda a folia, a linha Tododia Energia é essencial. Com um efeito energizante comprovado pela neurociência, ela ativa o corpo e proporciona até 7x mais energia, além de hidratar profundamente a pele. A fragrância cítrica energizante vai deixar seu corpo fresquinho e pronto para dançar até o outro dia.

Sabonete em Barra Esfoliante Tododia Energia - R$19,20

O Sabonete em Barra Esfoliante Tododia Energia contém micropartículas de origem natural, seu uso combinado à massagem melhora a circulação sanguínea, eliminando toxinas e impurezas da pele, com fragrância energizante de Flor de Gengibre e Tangerina.

Creme Energizante Corporal 2 em 1 - R$72,90

O Creme Energizante Corporal 2 em 1 Tododia Energiia oferece uma hidratação imediata e refrescante, protegendo a pele contra agressões externas. Sua fórmula inovadora, que combina nutrição prebiótica e vitamina E, combate o ressecamento e ativa os mecanismos de hidratação da pele, garantindo uma sensação de pele profundamente nutrida e saudável. A textura foi desenvolvida para facilitar a auto massagem, proporcionando um toque suave enquanto acelera a renovação celular. Além disso, proporciona até 7 vezes mais energia, tornando-se o aliado perfeito para quem busca um cuidado completo e energizante, tanto dentro quanto fora do banho.

Bruma Facial Energizante Tododia -R$49,90

A Bruma Facial Energizante Tododia tem embalagem prática e compacta, perfeita para te acompanhar na folia. Sua fórmula com nutrição prebiótica e vitamina E promove ação antioxidante, proporcionando hidratação imediata e deixando a pele com aparência saudável. Com fragrância energizante de Flor de Gengibre e Tangerina, ela oferece um acabamento de radiância natural sem deixar a pele oleosa ou pegajosa, e ainda não borra a maquiagem. Passou, energizou!

Gel de Banho Energizante - R$48,90

O Gel de Banho Energizante é a escolha perfeita para quem quer limpeza e hidratação, limpa sem agredir a microbiota, deixando a pele deliciosamente macia e perfumada. Sua fórmula gentil traz uma combinação de ingredientes de origem natural com fragrância

energizante de Flor de Gengibre e Tangerina.

Fios brilhantes, fortes e protegidos

Durante o Carnaval, os cuidados com os cabelos são tão importantes quanto os looks e a diversão. Exposição ao sol, calor e a intensidade da folia exigem produtos que garantam fios saudáveis, protegidos e com muito brilho. A linha de Brilho e Proteção da Cor de Natura Lumina é a solução ideal, proporcionando até 3x mais brilho e protegendo a cor dos cabelos de forma profunda, para que você brilhe o dia inteiro sem preocupações.

Além disso, a Natura oferece uma linha completa de finalizadores para garantir que os penteados fiquem impecáveis durante a festa. Conheça os produtos:

Creme de Pentear Lumina para Cabelos Cacheados - R$54,90

Com BioProteína Tripla Ação e Complexo de Chia e Linhaça, proporciona 85% mais definição e 5 vezes mais hidratação para os cachos. Sua fórmula hidrata instantaneamente, deixando os fios mais definidos, brilhantes e com menos frizz.

Gelatina de Definição e Brilho para Cabelos Cacheados e Crespos - R$54,90

A Gelatina de Definição e Brilho Lumina é a escolha perfeita para quem quer manter os cachos deslumbrantes durante o Carnaval! Com sua fórmula que hidrata e define por até 24 horas, ela garante cachos livres de frizz, brilhantes e sem rigidez, para você curtir a folia com toda a energia e estilo dos seus fios cacheados ou crespos.

Spray de Brilho - R$73,90

O Spray Antidesbotamento e Brilho Lumina é a escolha ideal para quem deseja prolongar a cor e garantir cabelos mais luminosos. Com BioProteína Tripla Ação e Ativo Esqualano Vegetal, ele ajuda a proteger a cor por até 12 semanas, deixando os fios 3 vezes mais brilhantes. Além disso, oferece proteção térmica, contra raios UV e agressões externas, mantendo os cabelos saudáveis e radiantes.

Protetor Térmico - R$73,90

O Protetor Térmico Lumina é perfeito para quem gosta de utilizar secador, chapinha e outras fontes de calor para modelar os fios. Sua fórmula protege de até 230ºC e acelera o tempo de secagem, mantendo o penteado ao longo do dia.

Spray para finalização - R$73,90

O Spray de Volume Lumina proporciona volume instantâneo aos cabelos, deixando-os mais encorpados e cheios, sem pesar ou comprometer a maciez e o balanço dos fios. Ideal para quem busca mais volume com leveza e naturalidade.