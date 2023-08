Alvorada do Oeste fica entre as três cidades com maior desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal

No coração da deslumbrante região da Amazônia Legal, encontra-se Alvorada do Oeste, Região Central do estado de Rondônia, que recentemente ganhou destaque ao ser reconhecida uma das três cidades com maior desenvolvimento sustentável na região.

De acordo com os dados do Instituto Cidades Sustentáveis divulgados esta semana, Alvorada do Oeste ficou entre as mil cidades mais sustentáveis, obtendo nota 52,28 pontos. O desempenho é considerado médio num geral, que tem 100 pontos como nota máxima, mas se tem muito a comemorar.

Os destaques positivos foram: produção e consumo responsáveis e vida na água. Já os pontos negativos foram: Igualdade de Gênero; indústria; inovação e infraestrutura; vida terrestre, além de parcerias e meios de implementação.

São Paulo tem 8 (oito) cidades entre as 10 melhores do ranking geral tendo São Caetano do Sul a melhor nota do país, com 63,42 pontos.

Buriticupu no Maranhão apresentou a pior nota entre os mais de 5 mil municípios do Brasil.