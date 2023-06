Governo de Rondônia decreta ponto facultativo na quinta e sexta-feira em celebração ao Corpus Christi

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O comércio e os serviços privados também terão ponto facultativo? R: Não, o ponto facultativo decretado pelo governo de Rondônia se aplica exclusivamente aos servidores públicos estaduais. O funcionamento do comércio e dos serviços privados durante o período de Corpus Christi dependerá das decisões individuais de cada estabelecimento ou empresa. Sempre, nessa data, alguns estabelecimentos optam por abrir normalmente, enquanto outros podem optar por horários reduzidos ou até mesmo fechar as portas. Recomenda-se que os cidadãos verifiquem antecipadamente os horários de funcionamento dos locais desejados.

O ponto facultativo se aplica apenas aos servidores públicos estaduais? R: Sim, o ponto facultativo decretado pelo governo de Rondônia é válido apenas para os servidores públicos estaduais. Os servidores municipais e federais devem seguir as diretrizes de seus respectivos órgãos governamentais ou responsáveis.

Quais serviços públicos serão afetados durante o ponto facultativo? R: Durante o ponto facultativo, a maioria dos serviços públicos não necessariamente terá suas atividades suspensas. As repartições públicas, como órgãos governamentais, escolas públicas, postos de saúde e outras instituições governamentais não funcionarão durante os dias 8 e 9 de junho. Já os serviços essenciais, como hospitais, delegacias e unidades de atendimento de emergência, continuarão operando normalmente.

O governo de Rondônia busca garantir o descanso e a participação dos servidores públicos nas celebrações e manifestações religiosas de Corpus Christi, proporcionando um feriado prolongado para que possam desfrutar do momento com suas famílias e comunidades. A decisão de decretar o ponto facultativo reforça o respeito à diversidade religiosa e a importância das tradições culturais do estado de Rondônia.

O ponto facultativo é um benefício concedido pelo governo, que permite aos servidores públicos terem uma folga em determinado dia, mesmo que esse dia não seja considerado feriado nacional. No caso do Corpus Christi, a data é considerada feriado religioso em diversos estados brasileiros, inclusive em Rondônia.

O governo de Rondônia decretou ponto facultativo nas repartições públicas do estado na quinta-feira (8) e sexta-feira (9) em virtude da celebração do Corpus Christi. A medida tem como objetivo proporcionar o descanso dos servidores públicos durante o feriado religioso e estimular a participação nas atividades e manifestações religiosas que ocorrem tradicionalmente nessa data.

