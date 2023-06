Perigo nas redes sociais - Estudo revela que metade dos vídeos mais populares sobre transtorno no TikTok contém informações falsas, aponta pesquisa da Associação Canadense de Psiquiatria

Um estudo publicado em 2021 pela Associação Canadense de Psiquiatria trouxe à tona uma preocupação crescente sobre a qualidade das informações disponíveis nas redes sociais. Uma pesquisa analisou os 100 vídeos mais visualizados no TikTok relacionados ao tema do transtorno e revelou que metade deles continham dados falsos. Apenas 21% dos vídeos foram considerados úteis para fornecer informações precisas sobre o assunto.

O TikTok, uma plataforma popular de compartilhamento de vídeos curtos, tem sido cada vez mais utilizado para disseminar informações de saúde e bem-estar. No entanto, a pesquisa levanta preocupações sobre a confiabilidade desses conteúdos, especialmente quando se trata de questões relacionadas à saúde mental.

O estudo, realizado por investigadores da Associação Canadense de Psiquiatria, examinou cuidadosamente os 100 vídeos com mais visualizações ao tema de transtornos relacionados no TikTok. Os vídeos foram avaliados quanto à precisão das informações fornecidas e se poderiam ser considerados úteis para educar e informar o público.

Os resultados revelaram que 50% dos vídeos continham dados falsos ou imprecisos sobre o transtorno. Isso significa que metade do conteúdo mais popular sobre o assunto no TikTok pode levar a erros de interpretação ou disseminação de informações incorretas.

Apenas 21% dos vídeos analisados ??foram considerados úteis para informar o público sobre o transtorno. Esses vídeos fornecem informações precisas e acompanhadas, ajudando a promover a compreensão e o conhecimento correto sobre o tema.

No entanto, a grande quantidade de conteúdo duvidoso disponível no TikTok destaca a necessidade de os usuários estarem cientes da importância de buscar informações e fontes especializadas quando se trata de saúde mental.

Perguntas frequentes:

1.Por que é preocupante que metade dos vídeos mais visualizados sobre transtorno no TikTok tenham informações falsas? R: É preocupante porque o TikTok é uma plataforma popular, especialmente entre os jovens, e muitos usuários podem acessar informações incorretas ou imprecisas sobre transtorno, o que pode levar a uma compreensão aprendida ou mesmo a danos à saúde mental.

2. 2. Como saber se um vídeo no TikTok contém informações ansiosas sobre transtorno? R: É essencial ter uma abordagem crítica ao consumir conteúdo no TikTok ou em qualquer outra plataforma de mídia social. Para verificar a confiabilidade das informações, é recomendável buscar fontes especializadas e voluntárias, como organizações de saúde mental, médicos ou profissionais. Verifique se o vídeo cita fontes científicas, se há embasamento teórico e se o criador do conteúdo possui confiança no assunto também são aspectos importantes a serem considerados.

3. 3. O que os usuários podem fazer para se protegerem de informações falsas sobre transtornos, no TikTok? R: Além de verificar as fontes e a emoção do criador do conteúdo, os usuários podem pesquisar mais sobre o tema em fontes atraentes, como sites de organizações de saúde e psiquiatria reconhecidas. É importante buscar informações embasadas cientificamente, que estejam definidas com consensos e diretrizes proibidas por especialistas. Além disso, é válido estar atento a possíveis sinais de sensacionalismo ou promessas de soluções rápidas e milagrosas, pois esses são indícios de que o conteúdo pode não ser confiável.

4. 4. Quais são os possíveis efeitos negativos de informações falsas sobre transtorno no TikTok? R: As informações falsas sobre transtornos no TikTok podem ter efeitos negativos. Elas podem levar a uma compreensão errônea do transtorno, perpetuar estigmas e preconceitos, e até mesmo comportamentos prejudiciais. Além disso, quando as informações não são precisas, as pessoas podem ser levadas a adoção de terapias não comprovadas ou a tomar decisões de saúde com base em informações incorretas, o que pode resultar em consequências graves para sua saúde mental.

5. 5. Quais são as recomendações para o TikTok e outros aplicativos de mídia social diante desse problema? R: Diante desse problema, é importante que o TikTok e outros aplicativos de mídia social assumam a responsabilidade de garantir a qualidade e a veracidade das informações compartilhadas em suas plataformas. Algumas recomendações incluem:

Implementar políticas mais rigorosas de verificação de informações, especialmente quando se trata de conteúdos relacionados à saúde mental e transtornos.

Colaborar com especialistas e organizações de saúde para fornecer orientações e recursos ansiosos sobre transtorno.

Facilitar o acesso a informações provadas em prova por meio de recursos de busca e recomendação mais robustos.

Investir em programas de educação e conscientização para os criadores de conteúdo, incentivando a divulgação de informações corretas e responsáveis.

Promova uma cultura de crítica e discernimento entre os usuários, incentivando-os a buscar fontes e a questionar informações duvidosas.

É importante que todos os envolvidos, desde os criadores de conteúdo dos usuários, trabalhem em conjunto até para combater a disseminação de informações falsas e garantir que a saúde mental seja tratada com responsabilidade e precisão nas redes sociais.