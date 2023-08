Energisa simplifica transferência de titularidade de conta de energia via canais digitais

Nos primeiros oito meses deste ano, mais de 11 mil clientes da Energisa Rondônia optaram pela comodidade e segurança dos canais digitais ao solicitarem a mudança de titularidade da conta de energia. Os números atestam a eficácia do procedimento, que pode ser realizado de qualquer local com acesso à internet, de forma gratuita.

Segundo o supervisor de Atendimento, Bruno Barbosa, quando alguém adquire ou aluga um imóvel, uma das providências iniciais é a alteração do titular da conta de energia. Isso evita possíveis interrupções no serviço e garante que o novo proprietário ou locatário não seja incomodado com cobranças dirigidas ao antigo morador do imóvel.

Antes de iniciar o processo, é essencial que o cliente tenha em mãos documentos de identificação, como RG e CPF, ou carteira de motorista, além do número da unidade consumidora e um telefone de contato. Em situações que demandem comprovação de propriedade ou posse do imóvel, documentos válidos, como contrato de aluguel ou escritura, devem ser apresentados.

A solicitação de mudança de titularidade pode ser feita facilmente no site servicos.energisa.com.br. Basta clicar no ícone "todos os serviços", selecionar "mudança de titularidade" e informar os dados pessoais e do imóvel. O mesmo procedimento também pode ser executado no aplicativo Energisa On, assim como através da assistente virtual no WhatsApp, acessível via gisa.energisa.com.br.