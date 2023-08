Equipe do Sesi de Porto Velho competirá em Festival de Robótica no Rio

Alunos da Escola do Sesi de Porto Velho irão participar na próxima semana, de 2 a 5 de agosto, de um Festival de Robótica que será realizado no Rio de Janeiro. Trata-se de uma competição, na qual serão apresentadas desde réplicas de carros de corrida até robôs. A Energisa é uma das apoiadoras do evento.

Os estudantes integram um projeto do Sesi, de educação e tecnologia, no qual produzem miniaturas de carros de corrida. Por meio dessa iniciativa, eles também adquirem conhecimentos sobre gestão, empreendimento e finanças. No festival do Rio, o grupo terá um estande onde irá receber os visitantes e repassar informações sobre o trabalho que desenvolve.

“Eu aprendi muito com esse projeto e fico orgulhosa de poder incentivar outros alunos a participar. Sobre o apoio da Energisa, acho maravilhoso, pois é uma grande empresa e ter esse reconhecimento é muito bom. Dessa forma abrimos portas para as futuras gerações também terem acesso a esse tipo de educação e apoio”, afirma Yasmin Araújo, de 17 anos, líder da equipe.

Confira abaixo os nomes dos alunos e demais membros da equipe.

Alexandre Palitot, 17 anos

João Ferreira, 17 anos

Nícolas Sordino, 17 anos

Sarah Alves, 17 anos

Thiago Luza, 17 anos

Yasmin Araújo, 17 anos

Allan Santos (professor)

Juliane Loubach (coordenadora)

Roseclei Almeida (instrutor)