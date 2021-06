Ações da Neo Química promovem a jornada do bem-estar

Um propósito muito forte orienta as ações da Neo Química, um dos maiores laboratórios brasileiros do segmento de fármacos e medicamentos, presente em aproximadamente 96% das farmácias do país. Com a missão de democratizar o acesso à saúde aos brasileiros, existe uma base sólida de valores nos quais a Neo Química se apoia, formada por quatro pilares: Responsabilidade Social, Saúde e Bem-estar, Esporte e Inovação.

São estes conceitos que norteiam as atividades da companhia para proporcionar às pessoas uma jornada completa do bem-estar, indo além da oferta de medicamentos de marca própria e genéricos. No cotidiano da Neo Química, as intenções se transformam em ações:

Aceleradora de projetos de saúde e bem-estar

Promover a inovação social com foco em saúde e bem-estar é um dos compromissos que a empresa assumiu recentemente por meio da Neo Acelera, resultado de uma parceria da Neo Química com a Yunus Negócios Sociais. Em 2020, a segunda edição da aceleradora de negócios recebeu projetos sob o tema “Longevidade Ativa” e buscou entre os inscritos os projetos que resultaram em melhor impacto social.

Como parte da dinâmica do programa, são feitos acompanhamentos semanais e de mentoria com especialistas para garantir a efetividade e potencializar os resultados. A possibilidade de investimento em uma empresa selecionada é de até R$ 150 mil. No ano passado, um dos destaques foi um game criado para impedir o avanço de Alzheimer entre os idosos.

Com o apoio da Neo Acelera, empreendedores podem desenvolver e implementar suas ideias inovadoras, contribuindo de forma positiva com a entrega de ações para a sociedade como um todo. O foco é mesmo incentivar a entrega de saúde e bem-estar através da inovação e responsabilidade social.

Esporte: saúde é prevenção

Comprovando a química perfeita entre esporte e saúde, a Neo Química firmou em 2020 o patrocínio de naming rights da Neo Química Arena, no bairro de Itaquera em São Paulo (SP), é um dos estádios de futebol mais importantes do Brasil, tendo em seu histórico a abertura da Copa do Mundo 2014 e um dos polos dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As cotas de patrocínio da Neo Química foram fechadas para o estádio de futebol, pelo período de 20 anos, e o time do Corinthians, que se estende para as modalidades futebol masculino e feminino, natação e basquete por 5 anos.

Com isso, o espaço torna-se um de seus pilares de ativação da marca para as causas que apoia. Isso significa que a companhia acredita no esporte como meio de inclusão e desenvolvimento social, além de incentivar a prática de esportes como promoção da saúde e bem-estar. Na Neo Química Arena, as ações de responsabilidade social desenvolvidas para a comunidade se entrelaçam com o incentivo à prática de esportes e a busca da superação.

É o caso do projeto de doação de sangue que aconteceu nas instalações do estádio, intitulado “Sangue Corinthiano”, que tem por objetivo conscientizar novos torcedores sobre a importância deste ato e também torná-los doadores regulares através da fidelização ao projeto. A primeira edição da campanha ocorreu em setembro de 2008 e até agora o projeto já ajudou a salvar mais de 110 mil vidas.

Valorização e capacitação de profissionais da farmácia

A plataforma digital Neo Pharma, exclusiva para farmacêuticos e balconistas, tem por objetivo valorizar estes profissionais da farmácia, bem como apoiar seu desenvolvimento e aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos. O ambiente virtual oferece matérias exclusivas e dissemina conteúdos voltados para a aplicação da atenção farmacêutica nos mais diversos âmbitos. Além disso, cursos de especialização com certificação disponibilizados gratuitamente e podcasts com profissionais de saúde são alguns dos formatos entregues dentro do portal Neo Pharma.

Pensando também no bem-estar mental e social destes profissionais que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, a plataforma disponibiliza também o serviço de acompanhamento psicológico OrienteMe, um benefício exclusivo aos profissionais cadastrados no Neo Pharma que oferece consultas on-line 100% gratuitas com psicólogos especializados.

