Terça, 07 de Outubro de 2025
Médicos denunciam falhas graves na correção do Revalida e cobram ação das autoridades

Formação longa, custo alto e desemprego.

30/09/2025
30/09/2025 às 22h13
Médicos denunciam falhas graves na correção do Revalida e cobram ação das autoridades

Médicos formados no exterior estão denunciando supostas falhas na correção da segunda etapa do Revalida, exame obrigatório para revalidar diplomas de medicina obtidos em outros países. De acordo com os relatos, a prova prática, realizada em setembro, estaria sendo aplicada e corrigida de forma injusta, prejudicando milhares de profissionais.

Formação longa, custo alto e desemprego

Os candidatos lembram que passaram 6 a 7 anos longe de suas famílias para concluir a graduação em medicina fora do Brasil. Ao retornarem, muitos se deparam com dificuldades para exercer a profissão. Uma das principais barreiras é o valor da prova prática, que pode ultrapassar R$ 4 mil, além da falta de oportunidades.
Segundo os médicos, grande parte está desempregada ou sobrevivendo de subempregos, enquanto o país sofre com déficit de profissionais de saúde.

Denúncia de falhas na correção

Na prova prática, os candidatos são gravados com um simples celular, que registra áudio das respostas. Contudo, relatos apontam que mesmo respostas corretas estariam sendo ignoradas pela banca, resultando em notas zero.
“Em diversos casos, foram mais de 15 pontos omitidos na correção. Isso coloca em risco a aprovação de candidatos preparados”, relatou um participante.

Impacto social e na saúde pública

As denúncias destacam que a situação priva o Brasil de médicos habilitados, em um momento em que há carência de profissionais em várias regiões. “O Revalida precisa ser aplicado com rigor, mas também deve ser corrigido com justiça”, afirmam os candidatos.

Recursos e expectativa

Conforme o cronograma, a banca deve iniciar a análise dos recursos no dia 30 de setembro, mas até agora não houve reparação no resultado preliminar. O resultado final, caso mantidas as falhas apontadas, pode representar um impacto devastador para os médicos e suas famílias, além da própria sociedade brasileira.

Apelo às autoridades

Os participantes do Revalida apelam diretamente às autoridades, incluindo o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pedindo providências imediatas para garantir transparência e justiça no processo.

ROLIM NET FIBRA
