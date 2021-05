'A prevenção da covid é feita com vacinas', diz Marcelo Queiroga

Em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (26), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a prevenção da covid-19 é feita com vacinas.

“A prevenção da covid é feita com aplicação de vacinas, a CoronaVac é um agente imunizante com registro provisório emergencial na Anvisa e tem sido importante para o PNI (Programa Nacional de Imunizações)”, afirmou.

Sobre as divergências em relação ao tratamento da covid-19, Queiroga afirmou que está “construindo um caminho que possa nos levar a uma harmonia maior entre as diversas correntes do pensamento [na medicina]”.

Além disso, o ministro pontuou que não tem medo de enfrentar os desafios do cargo. “Eu não tenho medo de enfrentar o que vem pela frente, tenho compromisso com minha história, farei o que puder para ajudar o Brasil e vou atuar com a responsabilidade que o cargo requer (...) peço um pouquinho mais de paciência pra ver se a gente consegue superar essa dificuldade sanitária”, disse.