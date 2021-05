Mais 629,4 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil hoje

O Brasil recebe no começo da noite desta quarta-feira (19) mais um carregamento de vacinas contra covid-19 da Pfizer/BioNTech. Segundo a farmacêutica, 629.460 doses chegarão ao aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por volta das 20h.

Com a nova entrega, serão 2,88 milhões de doses da Pfizer disponibilizadas ao Brasil desde o primeiro envio, em 24 de abril.

O Brasil fechou dois acordos com a Pfizer para compra de 200 milhões de doses. Na semana passada, o presidente da companhia na América Latina, Carlos Murillo Medina, afirmou que a expectativa é mandar ao país um total 15,5 milhões de doses até o fim de junho.

Outros 84,5 milhões de doses serão remetidos entre julho e setembro, conforme a previsão. Os outros 100 milhões chegarão de outubro a dezembro.

A vacina da Pfizer/BioNTech tem uma taxa de proteção de 95% contra casos sintomáticos de covid-19, segundo estudos de fase 3 realizados com 43,5 mil voluntários no ano passado, dos quais cerca de 3.000 no Brasil.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu o registro permanente à vacina da Pfizer em 22 de fevereiro, permitindo assim que seja usada em massa e também revendida.