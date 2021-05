Covid: 628 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar hoje ao país

A Pfizer Brasil divulgou que vai entregar 628 mil doses de vacina contra a covid ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (5). Segundo a empresa, as doses fazem parte de um acordo firmado com o governo federal em 19 de março que prevê a disponibilização de 100 milhões do imunizante ao país até o final do terceiro trimestre deste ano.

“Estamos muito honrados em colocar nossos recursos científicos e produtivos a favor da vacinação da população brasileira contra a covid-19 o mais rapidamente possível” afirmou Marta Díez, presidente da Pfizer Brasil, por meio de nota.