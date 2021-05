Alto consumo de açúcar pode gerar vício comparado ao uso de drogas

Nos momentos de ansiedade e incerteza, como o que vivemos nos últimos tempos, muitas pessoas recorrem ao açúcar para fazer o papel de calmante ou de apoio para superar outras faltas trazidas pelo distanciamento social.

Mas os especialistas lembram que o excesso de açúcar não é bom para o organismo, além de causar uma espécie de dependência na pessoa.

O psiquiatra Arthur H. Danila, coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP), explica que ingerir açúcar por impulso incentiva a pessoa a comer mais do que o necessário.

“Alimentos ricos em açúcar ou gordura, podem desencadear fortemente esses sistemas de recompensa, estimulando a ingestão alimentar além das necessidades energéticas.”

O nutrólogo do Hospital Moriah, Marcelo Cassio de Souza conta que essas sensações de prazer e conforto são comuns pela ingestão do doce.

“Dá um pico de glicemia que sobrecarrega o pâncreas, mas é prazeroso. O cérebro se sente satisfeito. Mas, essa sensação de prazer é rápida. Em seguida, a pessoa tem uma certa depressão. Aí come de novo para ter a sensação boa novamente. A caloria que vem é bem maior do que a necessária para viver”, explica o médico.

A reação de não conseguir parar faz com que, muitas vezes, o consumo de açúcar seja comparado ao vício em álcool ou drogas. O psiquiatra observa que ainda não existem estudos finalizados sobre o assunto. Mas, evidências indicam que seja possível essa ligação.

“Ratos com 12 horas de acesso ao açúcar e 12 horas de privação apresentaram compulsão alimentar e abstinência. Como as mesmas estruturas cerebrais relacionadas à recompensa respondem ao açúcar e às drogas, há razão para acreditar que os mecanismos de produção de comportamento viciante, bem como respostas físicas e psicológicas estão relacionados”, alerta Danila.

Ele também relata que os animais chegam a buscar mais o açúcar, do que as drogas.

“Alguns estudos demostraram que os ratos acham altos níveis de doçura da sacarina ou sacarose mais recompensadores do que a cocaína, mesmo para ratos que já eram dependentes de cocaína”, explica o médico.

Fica claro que o excesso de calorias trazida pelo açúcar pode causar danos à saúde que vão além da obesidade e da diabetes.

“O açúcar é um alimento muito inflamatório, e vai causar danos em maior ou menor grau em todo mundo”, completa Marcelo Cassio de Souza.