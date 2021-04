Uso de máscara e reuniões virtuais exigem cuidados especiais com voz

A pandemia do novo coronavírus fez com que a máscara virasse item obrigatório no dia a dia das pessoas. Mas o uso do método de prevenção fez com que muitos passassem e falar mais alto para serem ouvidos e entendidos.

Para Fernao Bevilacqua Alves da Costa, otorrinolaringologista do BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo, a reação é espontânea do ser humano.

"É meio que intuitivo a pessoa forçar mais a laringe para dar uma intensidade maior para voz e todos ficam praticamente gritando o tempo todo. Com isso cansa mais rápido e a rouquidão ficou mais comum", diz o médico

A fonoaudióloga Thays Vaiano, vice-coordenadora do departamento de voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, acrescenta que a falta de leitura labial aumenta o problema.

"Todo mundo que conversa face a face tem uma porcentagem do entendimento que é feita por meio da leitura labial. Perdemos essa referência. Com isso, virou normal: 'o que você falou, não entendi?' Sempre quando alguém não entende o que falamos, nossa tendência é falar mais alto", alerta a especialista



Mas as máscaras transparentes não são recomendadas. Elas não apresentam a mesma eficácia contra a covid-19, como as de pano, PFF2 ou cirúrgicas.

"As máscaras de acrílico e transparentes que foram lançadas não protegem como as de pano ou descartáveis, com duas e três camadas. Elas não são indicadas para que a pessoa se sinta protegida e, ao mesmo tempo, compreendida. O Conselho Federal de Fonoaudiologia não recomenda o uso", explica Vaiano



Já que a máscara deve ser usadas ainda por um bom tempo, os especialistas dão dicas de como cuidar da voz, da garganta e estar protegido contra o SARS-CoV-2. A primeira delas é a hidratação.

"Tem de se manter hidratado ao longo do dia, muito mais do que antes. Beber bastante água vai levar mais tempo para a pessoa entrar em fadiga, ou até mesmo nem entrar em fadiga vocal", ressalta a fonoaudióloga

Bevilacqua lembra que estar com a proteção não pode ser desculpa para não beber água.

"Está com a máscara? Vá a um ambiente seguro, tire a máscara e beba água. Não é a água que está passando pela laringe que hidrata, o corpo mostra que estamos hidratados", diz o otorrinolaringologista

Outra recomendação dos especialistas é evitar ao máximo gritar. Para ajudar na missão, Thays explica:

"Não precisamos elevar tanto o volume da voz, se articulamos melhor as palavras e falar mais pausadamente. Mesmo que seja um pouco exagerado, abra mais a boca para articular melhor as palavras, vai contribuir no entendimento do outro. Muitas vezes vamos ter de repetir o que falamos, e assim conseguimos melhorar a percepção do outro, perdida pela falta da leitura labial."

Alguns profissionais tiveram ainda mais dificuldade com o uso da prevenção. No caso dos professores, a indicação é usar aparelhos que ajudem a não forçar a voz.

"Usar um microfone por ajudar muito. Não adianta o professor tentar compensar abafamento gritando, porque vai acabar causando problema. Uma vez que ele vai usar excessivamente a voz por um longo período", afirma Fernão

O uso de face shield (proteção de acrílico) por profissionais de saúde foi mais um agravante entre médico e enfermeiros, que já vivem uma fase exaustiva na pandemia.

"Com o face shield piora muito, já que a voz bate na proteção e volta. Médicos e enfermeiros têm duas barreiras de som e, no caso deles, é ainda pior. Então tem de falar mais pausado", salienta Tahys

O descanso quando possível também é fundamental para evitar a fadiga.

"Fazer o máximo possível de descanso da voz ao longo do dia. Se chegar em casa e ficar o tempo todo falando, a laringe não vai aguentar, é um músculo se forçar muito machuca", diz o médico

A boa notícia é que tem como viver bem com máscara e seguir com vida saudável também na voz.

"Existem alguns exercícios que são indicados por fonoaudiólogos que melhoram a fadiga. Que funcionam como uma massagem das cordas vocais e na musculatura cervical. Melhoram a condição de cansaço e esforço", explica a especialista.

Que salienta: "O problema de voz não pode durar mais que uma semana, porque se tornar um distúrbio vocal. Os danos podem ser maiores. Existem formas saudáveis de falar mais alto, sem a pessoa se machucar. É importante procurar e ficar atento à voz, porque muitas vezes são problemas simples e com duas sessões de treinamento já é possível a pessoa ter uma boa recuperação"

Além das máscaras, dois outros fatores, que se tornaram comuns na pandemia, também podem gerar consequências na garganta e voz dos indivíduos: as reuniões on-line e a intubação

A fonoaudióloga explica que aumentou a procura de profissionais que trabalham em casa, participam de reuniões virtuais e apresentam problemas vocais.

"Nosso cérebro busca reconhecer padrões. Quando entramos em uma sala com 20 pessoas, o cérebro lembra que reunião com muita gente é necessário falar mais alto. Mas estamos vivendo uma realidade diferente, não precisamos gritar. O microfone faz a captação de voz. O indicado é usar os fones com microfones, assim a pessoa consegue se controlar melhor", explica Thays