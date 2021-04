Idosos a partir de 67 anos serão vacinados em 14 de abril em SP

Idosos com 67 anos de idade e que vivem no estado de São Paulo vão ser vacinados contra a covid-19 a partir do dia 14 de abril. Já os idosos do estado com idade de 65 anos e 66 anos vão ser vacinados a partir do dia 21 de abril. A informação foi dada hoje (7) pelo governo paulista.

A expectativa do governo é vacinar 350 mil pessoas com 67 anos e outras 760 mil pessoas com idades entre 65 e 66 anos.

A campanha de vacinação contra a covid-19 teve início no dia 17 de janeiro em São Paulo, com a aplicação de doses em profissionais da área da saúde, indígenas e quilombolas. No início de fevereiro, as doses começaram a ser aplicadas em idosos. Esta semana, teve início a vacinação de agentes de segurança pública e, no dia 12 de abril, começa a vacinação de professores com idade acima de 47 anos. Segundo o Vacinômetro, mais de 7 milhões de doses da vacina já foram aplicadas no estado, sendo mais de 1,8 milhão delas em segunda dose.

Pré-cadastro

Para ser atendido mais rapidamente, o governo recomenda fazer o pré-cadastro no site Vacina Já, que diminui o tempo de espera no momento da vacinação. O pré-cadastro não é obrigatório, e os cidadãos que não puderem preenchê-lo poderão se vacinar normalmente, informando seus dados presencialmente no momento da vacinação.

Veja o calendário de vacinação