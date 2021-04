Em novo recorde, Brasil registra 4.195 mortes por covid em 24h

Idosos fazem fila para receber dose de vacina contra covid-19 em Belford Roxo, no Rio de Janeiro - (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes-31/03/2021 )

Ao registrar 4.195 mortes por covid nas últimas 24 horas, o Brasil atinge um novo recorde do número diário de óbitos nesta terça-feira (6), de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). Só o Estado de São Paulo registrou 1.389 óbitos nas últimas 24 horas, um novo recorde.

O número de novos casos registrados foi de 86.979. Com o balanço de hoje, o país contabiliza 336.947 mortes e 13.100580 pessoas diagnosticadas com a doença. Mais de 11 milhões já se recuperaram da covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Vacinômetro do R7 mostra que 16.606.573 pessoas receberam a primeira dose das vacinas contra a covid-19, sendo que 3.299.385 já receberam a segunda dose e estão completamente imunizadas.