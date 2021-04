Brasil registra 1.240 mortes por covid e 31.359 novos casos em 24h

O Brasil registrou 1.240 mortes por covid-19 neste domingo (4), e pela segunda vez neste mês o número de óbitos ficou abaixo dos 2 mil, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

O número de novos casos foi de 31.359, também apresentando redução em relação aos últimos dias. Com o balanço de hoje, o país contabiliza 331.433 mortes e 12.984.956 pessoas diagnosticadas com a doença. Mais de 11 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Vacinômetro do R7 mostra que 16.069.088 pessoas receberam a primeira dose das vacinas contra a covid-19, sendo que 3.245.650 já receberam a segunda dose e estão completamente imunizadas.