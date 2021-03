Jornalista José Carlos Cataldi morre vítima de covid-19

O jornalista e advogado José Carlos Cataldi morreu na tarde de ontem (26) vítima de complicações da covid-19. Ele estava internado em um pronto-socorro de Pindamonhangaba, em São Paulo, esperando vaga na UTI da Santa Casa do município, segundo informações da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio (OAB/RJ).

Cataldi foi um dos fundadores da emissora de rádio CBN e trabalhou por vários anos na Rádio Nacional. Também teve passagens pelas TVs Record, Manchete e Educativa.



“Cataldi foi um grande jornalista. Todos estamos chocados com a perda de mais um companheiro de maneira prematura. Cataldi era um gênio para escrever e desenvolver uma matéria. E tinha muito talento para ser âncora”, lamentou o jornalista esportivo Waldir Luiz, que trabalhou com Cataldi.