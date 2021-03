DF faz agendamento para vacinar outros profissionais ligados à saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal iniciou, na manhã de hoje (25), o agendamento da primeira dose da vacina contra a covid-19 para profissionais de saúde do Instituto Médico Legal e com registro em conselhos e entidades representativas das áreas de biologia, nutrição, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, técnico de radiologia, enfermagem, medicina, odontologia, biomedicina, veterinária, serviço social, farmácia e agentes funerários.

A expectativa é a de vacinar, na primeira etapa, cerca de 26 mil profissionais na primeira fase, que será de 26 a 30 de março. “As fases seguintes serão definidas após o recebimento de mais doses. A cada nova fase, serão adicionados mais 10% do total de profissionais cadastrados”, informa a secretaria.

A vacinação para esse grupo funcionará da seguinte forma: os conselhos e as entidades representativas dessas categorias de profissionais enviarão à Secretaria de Saúde do DF um lista contendo nome, CPF e registro profissional de seus integrantes. Após o cadastro dessa lista no sistema, o agendamento será disponibilizado por meio do site.

A secretaria informa que, caso o CPF não seja reconhecido pelo sistema, é necessário contatar o conselho ou o órgão representativo para que a atualização dos dados seja efetuada.

Na hora em que for ao local de vacinação escolhido, é importante que o profissional leve o comprovante de agendamento, um documento de identificação com foto, o registro profissional e, se possível, o cartão de vacina.