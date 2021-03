Você e o Doutor: A telemedicina funciona e veio para ficar?

A pandemia está contribuindo para o avanço da medicina. Um deles é o uso rotineiro da chamada telemedicina, o atendimento médico remoto realizado por meio de vídeo, utilizado para a troca de conhecimentos entre médicos e para consultas de pacientes.

Aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, a modalidade abrange as redes públicas e privadas de saúde no país, sendo uma alternativa de cuidado com a saúde em um momento que exige o isolamento social.

Neste episódio, o médico Antonio Sproesser resgata a origem dessa técnica, que surgiu nos anos 1960, conta como foi sua evolução ao longo do tempo e explica qual a sua importância. Segundo ele, a telemedicina é uma ferramenta segura e eficaz e veio para ficar.