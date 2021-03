Brasil registra 11,9 milhões de casos de covid-19 e 2.438 novas mortes

Divulgado no início da noite de hoje (20), o boletim de situação epidemiológica do Ministério da Saúde aponta que o Brasil registrou, até o momento, 11.950.459 casos de covid-19. Segundo o informe, 79.069 novos casos da doença foram registrados em 24 horas.

Foto: Reprodução



O número acumulado de óbitos em decorrência da doença é de 292.752, com 2.438 novas mortes desde a última edição do boletim. O número de recuperados soma 10.419.393 - 87,2% do total de infectados. Segundo o ministério, 1.238.314 pessoas seguem em acompanhamento.

São Paulo segue em primeiro lugar em número de casos. O estado acumula 2.298.061 pacientes infectados pelo novo coronavírus, com 67.414 óbitos desde o início da pandemia. Minas Gerais continua em segundo no ranking de infecções, com 1.023.969 casos e 21.764 óbitos. O Paraná teve um pico no número de contágios e ultrapassou a Bahia e o Rio Grande do Sul. São 794.443 casos confirmados e 14.840 mortes.