Rio divulga calendário de vacinação para quem tem entre 70 e 74 anos

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou, nesta quinta-feira (18), novo calendário de vacinação. O objetivo é vacinar pessoas de 70 a 74 anos de idade, com a chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Homens e mulheres continuarão sendo vacinados em dias diferentes, para evitar aglomeração nos postos.

Mulheres com 74 anos serão vacinadas na segunda-feira (22) e, homens, na terça-feira (23). Na quarta-feira (24), serão imunizadas pessoas com 74 anos ou mais. Mulheres com 73 anos serão vacinadas na quinta-feira (25) e, homens, na sexta-feira (26). No sábado (27) serão atendidas pessoas com 73 anos ou mais.

Na semana seguinte está prevista a imunização de quem tem 72, 71 e 70 anos. No dia 29, mulheres com 72 anos. No dia 30, homens com 72 anos. No dia 31, mulheres com 71 anos. E no dia 1º de abril, homens com 71 anos. No dia 2, mulheres com 70 anos. No dia 3, homens com 70 anos.