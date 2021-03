Covi-19: prefeitura do Rio divulga calendário de vacinação para março

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou, nesta terça-feira (2), o calendário de vacinação contra covid-19 para o mês de março. Nesta quarta-feira (3), serão vacinadas pessoas com 79 anos de idade ou mais, diminuindo a faixa etária até o dia 31, quando estarão sendo imunizados idosos com 67 anos.

Em manifestação pelas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes comemorou a chegada de novos lotes de vacina contra a covid-19: “Hoje recebemos um cronograma de entregas da vacina. Sendo cumprido, segue o novo cronograma de vacinação da prefeitura do Rio. Até amanhã estaremos vacinando pessoas com 79 anos e, na quinta, sexta e sábado, pessoas com 78 anos.”

Segundo o cronograma liberado pela prefeitura, os dias 4 e 5 serão reservados à vacinação de pessoas com 78 anos. No sábado (6), haverá "repescagem" para pessoas acima de 78 anos. Nos dias 8 e 9, serão vacinados idosos com 77 anos e nos dias 10 e 11, aqueles com 76 anos. No dia 12, serão imunizados os que têm 75 anos e, no dia 13, haverá "repescagem" a partir de 75 anos.

Na semana seguinte, dias 15 e 16, receberão a vacina pessoas com 74 anos; nos dias 17 e 18, com 73 anos. No dia 19, serão imunizados os que estão na faixa de 72 anos. Para o dia 20, está prevista a "repescagem" para idosos a partir de 72 anos. Nos dias 22 e 23, serão vacinado os que têm 71 anos e, nos dias 24 e 25, os de 70 anos. Aqueles que estão com 69 anos receberão o imunizante no dia 26. Idosos a partir de 69 anos terão a chance da repescagem no dia 27.

Nos dias 29 e 30, serão vacinadas pessoas com 68 anos. E no dia 31, receberão a vacina os que estão na faixa de 67 anos de idade.

Até o momento, o município do Rio já imunizou 361.336 pessoas, o que corresponde a 5,35% da população da capital.