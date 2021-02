Mesmo com multas, torcedores do Flamengo fizeram aglomeração no Rio

As equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro, aplicaram 25 multas em estabelecimentos por aglomeração e outras irregularidades na noite de ontem (25) em locais onde houve intensa aglomeração de torcedores do Flamengo. As multas foram resultado da ação conjunta da Seop com a Guarda Municipal e o Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa), além do apoio da Polícia Militar. Na fiscalização houve patrulhamento e monitoramento de diversas áreas da cidade durante a transmissão do jogo do Flamengo, com a participação de 100 agentes.

A operação foi feita na Rua Dias Ferreira e Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon; Praça Santos Dumont, na Gávea, as duas áreas na zona sul; nas Avenidas Olegário Maciel e Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, na zona oeste; na Praça Varnhagem, na Tijuca e entorno do Maracanã, na zona norte; e na Lapa, centro da cidade.

Os fiscais flagraram ainda outras irregularidades como distanciamento inadequado entre mesas, pessoas consumindo bebidas em pé ou fumando em ambiente fechado, e falta de autorização para mesas e cadeiras em área externa. “As autuações foram feitas por fiscais da Vigilância Sanitária e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), da Seop”, informou a secretaria.

Agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), vinculada à Seop, orientaram ambulantes não autorizados a desocupar o espaço público na Praça Santos Dumont e na Rua Rainha Guilhermina (Leblon). Dois veículos por estacionamento irregular foram removidos pela Coordenação de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), que também é um órgão da pasta.

Pelos dados da Seop, desde o início das ações conjuntas coordenadas pela Seop, no dia 15 de janeiro, para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à covid-19, foram registradas 655 inspeções em estabelecimentos, 397 infrações sanitárias e 94 interdições, incluindo de eventos clandestinos e comércios com aglomeração.

Aglomerações

Ontem torcedores do Flamengo se aglomeraram em vários pontos do Rio para acompanhar o jogo e depois nas comemorações pelo segundo título consecutivo do Campeonato Brasileiro. Na Praça Varnhagem, na Tijuca, onde foi feita a fiscalização, era grande a quantidade de pessoas em grande parte sem máscaras de proteção e houve confusão com a chegada de policiais militares. Um homem foi preso. O mesmo cenário se viu em Copacabana e no Leblon, na zona sul, repetindo as aglomerações que já se tornaram constantes nesses bairros. Na zona oeste, além da Barra da Tijuca, várias ruas do Recreio estavam cheias de torcedores do clube, como se a cidade não estivesse em meio a pandemia da covid-19.

Hoje cedo, foi a vez do Aeroporto Internacional Tom Jobim/RioGaleão, na zona norte. Parte da torcida foi ao local para receber a delegação do Flamengo que voltava para o Rio, depois do jogo de ontem à noite em São Paulo. Muitos ficaram na área de desembarque, mas os que tentaram se deslocar para o portão do terminal de cargas, onde haveria a saída do ônibus com alguns jogadores, foram impedidos pela Polícia Militar, que bloqueou a passagem.