Brasil tem 251.498 mortes por covid e 10,3 milhões de casos

O país registrou 1.541 mortes nas últimas 24 horas e soma agora 251.498 óbitos por covid-19 no total, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta (25). São 65.998 novos casos e o número de casos totais está em 10.390.46. Os recuperados no país são 9.323.696.

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os Estados com o maior número de mortes nas últimas 24 horas com 345, 197 e 161 óbitos respectivamente.

O país chega agora a 36 dias seguidos com média de mortes acima de mil pessoas.