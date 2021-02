Anastasia pede que Congresso garanta orçamento para o censo 2021

Em pronunciamento nesta quarta-feira (24), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) fez um apelo para que o Congresso Nacional, ao votar a proposta de orçamento deste ano (PLN 28/2020), garanta os recursos necessários para que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realize o censo em 2021. Inicialmente programado para o ano passado, o censo não pôde ser realizado em virtude da pandemia, lembrou o senador.

Ele aproveitou para destacar a importância da coleta e do tratamento de dados pelos técnicos do IBGE, a cada dez anos. A partir dessas informações, é possível traçar os perfis econômico, social, cultural e até mesmo de hábitos da população brasileira, o que dá ao governo a possibilidade de planejar, de forma mais precisa, as ações para a solução de problemas ou para melhorar a condição de vida das pessoas, disse o senador.

— Não há planejamento sem estatísticas, não há planejamento sem a possibilidade de conhecer a realidade brasileira e não há planejamento, evidentemente, se nós não tivermos o censo realizado. E, pior, não há futuro sem o planejamento. Então, vejam a importância do censo.

Anastasia lembrou que, para a realização do censo, milhares de pessoas serão mobilizadas Brasil afora, para a coleta de informações. Em alguns países, a atividade é considerada tão importante que o primeiro entrevistado pelos recenseadores é quem ocupa o cargo de chefe de Estado, acrescentou o senador.

— Vamos prestigiar o IBGE, vamos garantir os recursos necessários para que o censo seja realizado plenamente, já que, no ano passado, em razão da pandemia, não pudemos fazê-lo. Mas, neste ano, em 2021, ele é inafastável, porque, do contrário, nós vamos perder a série histórica da evolução imprescindível para o planejamento do Brasil.