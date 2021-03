Pacheco tem reunião com a bancada feminina do Senado nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou reunião com as senadoras da Casa nesta quarta-feira (3), às 11h30, para tratar sobre a representação feminina no colégio de líderes (PRS 26/2019) e discutir as pautas femininas no Senado. A reunião deve definir também a dinâmica de sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que deve acontecer na segunda-feira (8).

A sessão em celebração ao Dia da Mulher foi solicitada pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES), procuradora da Mulher do Senado. De acordo com Rose de Freitas, diante da pandemia de covid-19, não existe espírito para fazer comemorações, mas é necessário homenagear todas as mulheres brasileiras, em especial aquelas que estão à frente do combate a covid-19, mulheres negras, vítimas de violência, mulheres deficientes e também as envolvidas com trabalhos assistenciais.

— Há muitas mulheres sacrificando suas famílias; chefes de família deixam seus filhos para prestar o serviço humanitário de atender dentro dos hospitais, fora dos hospitais e na campanha de vacinação pelo Brasil afora. Mulheres essas que, muitas vezes, sofreram violência doméstica durante essa pandemia. Ao contrário de se prevenir, de se proteger a mulher, aproveitaram-se do espaço para fazê-la refém da violência doméstica, que, insidiosamente, ataca o Brasil — afirmou a senadora.