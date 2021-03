Responsabilidades social e fiscal são tema de webinar da IFI nesta quinta

A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal realiza nesta quinta (4), às 17h, um webinar com o tema Responsabilidade social e responsabilidade fiscal. A transmissão será feita pelo canal da IFI no YouTube.

O impacto da pandemia do novo coronavírus sobre as contas públicas e sobre o bolso dos brasileiros estará no centro da discussão. O webinar contará com a participação do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), do consultor legislativo do Senado Pedro Fernando Nery e do economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e do CLP, organização suprapartidária que atua no desenvolvimento de projetos e cursos de formação de lideranças públicas.

O diretor-executivo da IFI, Felipe Salto, será o mediador do webinar. Daniel Couri e Josué Pellegrini, diretores da IFI, atuarão como comentaristas durante o debate.