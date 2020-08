Alvorada do Oeste – Pai relata em vídeo o drama de gestação de gêmeas siamesas e pede orações

O casal, Vanderson e Jaqueline, de Alvorada do Oeste, interior de Rondônia, vivem dias difíceis ao saberem que suas filhas gêmeas estão sendo geradas com os corpos ligados um ao outro. Apesar de ser raro casos de gêmeos siameses, a medicina já apresenta grande avanço com resultados cirúrgicos positivos de separação de conexão física em humanos.

No vídeo, o pai das crianças que serão chamadas de "Sara e Eloá", conta que chegou a pensar em abortar a gestação, devido aos riscos para a mãe, mas recebeu muito apoio, inclusive religioso o que motivou o casal a seguir em frente. Desde então, depois de muitos diagnósticos desmotivantes, começaram a viver praticamente um milagre com a evolução e desenvolvimento das bebês que, apontam características promissoras para a sobrevivência e procedimentos cirúrgicos necessários.

Sara e Eloá são gêmeas siamesas toracópagos, ou seja, elas estão acoladas no tórax, em outras palavras, estão conectadas na parte superior do tronco.

Os pais estão cientes de que será um processo delicado e demorado e pedem ajuda e informações para que o parto seja realizado em hospital que disponha de UTI Neonatal e que consigam custear as despesas durante todo o processo pré e pós cirúrgico.

Toda e qualquer ajuda pode ser realizada entrando em contato com Vanderson Maia (LELEU) (69) 98437-5637