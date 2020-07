São Paulo centraliza rastreamento de casos de coronavírus

O governo do estado de São Paulo anunciou, hoje (9), que está aprimorando o monitoramento de casos do novo coronavírus (covid-19) no estado por meio de uma integração das plataformas tecnológicas relacionadas ao sistema de saúde e pela padronização dos protocolos.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, a nova estratégia de rastreamento teve início na segunda-feira (6) em Bauru, Araraquara e São Bernardo do Campo.

O objetivo é que 100 municípios participem do projeto até o início do próximo mês e que todos os 645 municípios do estado estejam integrados ao novo sistema até o final de agosto.

"Tão importante quanto testar é realizar uma efetiva triagem, monitoramento de contatos e isolamento para que pandemia seja, de fato, contida", disse Patricia Ellen.

Monitoramento

Segundo o governo, 98% dos municípios do estado já fazem algum tipo de monitoramento de contatos por meio de suas vigilâncias epidemiológicas e Atenção Básica municipais. "Com isso, somente nos últimos 15 dias, mais de 550 mil pessoas foram isoladas e monitoradas por essas equipes", disse a secretária.

Agora, com a nova ferramenta, esse processo será feito de forma centralizada, orientando todas as pessoas que tiveram contato com casos confirmados por mais de 15 minutos nos últimos 14 dias a ficarem em casa.

Segundo secretária, a nova etapa de monitoramento de infectados e rastreamento de contatos, é uma estratégia fundamental para a eficácia dos programas de gestão da pandemia e retomada de atividades.

"Para que possamos dar o próximo salto, de maior efetividade, estamos hoje criando uma ferramenta tecnológica para que os municípios aumentem o número de pessoas monitoradas e a eficiência desse monitoramento, para que possamos sair de um modelo descentralizado para um modelo automatizado e centralizado. As equipes vão poder contar com apoio adicional de voluntários", disse.

"Os protocolos serão ainda mais abrangentes para que possamos ter uma cobertura mais segura dos contatos, isolando todos os que tiveram contatos por 15 minutos com pessoas comprovadamente infectadas", acrescentou.