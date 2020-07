Estado do Rio de Janeiro se aproxima de 11 mil mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 10.970 mortes por covid-19. O número de casos confirmados da doença chega a 126.329 infectados. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Foram registrados 89 óbitos e 2.243 infectados desde o boletim divulgado nesta terça-feira.

Há outros 1.029 óbitos em investigação para a doença e 105.231 pacientes se recuperaram.

A capital lidera o número de mortes, com 7.101 vítimas. Em seguida, entre os municípios com mais óbitos, aparecem São Gonçalo (490), Duque de Caxias (464), Nova Iguaçu (354), São João de Meriti (244), Niterói (232), Belford Roxo (184), Magé (140), Itaboraí (134), Campos dos Goytacazes (121), Mesquita (112), Petrópolis (97), Macaé (88), Angra dos Reis (87), Nilópolis (87), Itaguaí (80), Volta Redonda (72), Maricá (61) e Cabo Frio (50).

A liderança no número de casos confirmados também é da capital, com 62.463 infectados. Em seguida, entre os municípios com maior número de casos confirmados, aparecem Niterói (6.911), São Gonçalo (5.952), Nova Iguaçu (3.570), Duque de Caxias (3.459), Macaé (2.946), Itaboraí (2.726), Angra dos Reis (2.393), Campos dos Goytacazes (2.111), Volta Redonda (2.049), Queimados (1.823), São João de Meriti (1.810), Magé (1.748), Itaguaí (1.604) e Belford Roxo (1.573).