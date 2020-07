Rio de Janeiro registra 10.667 mortes por coronavírus

O estado do Rio de Janeiro registrou, até este domingo (5), 10.667 mortes provocadas pelo novo coronavírus (covid-19), entre os 121.292 casos confirmados. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), ainda há 1.025 óbitos em investigação e 301 foram descartados. A secretaria informou também que nos casos confirmados, 97.719 pacientes se recuperaram da covid-19.

O boletim de ontem (4) indicava 120.428 casos confirmados e 10.624 vítimas no estado. Também ontem, ainda havia 1.029 óbitos em investigação e 299 tinham sido descartados. Entre os casos confirmados, 99.805 pacientes tinham se recuperado da doença.

Capital

Entre as 10.667 vítimas da covid-19 registradas até hoje (5), a capital continua com o maior número de registros (6.898), seguido de São Gonçalo (478), na Região Metropolitana; Duque de Caxias (456).

Nova Iguaçu (351) e São João de Meriti (242), na Baixada Fluminense. Niterói também na Região Metropolitana confirmou 232 mortes.

Já nos casos confirmados, a capital também está na frente (60.233), mas em segundo vem Niterói (6.701). São Gonçalo, que é o segundo município com número de mortes, nos confirmados está em terceiro (5.673), seguido de Nova Iguaçu (3.480) e Duque de Caxias (3.353).