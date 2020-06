Rio de Janeiro tem mais 108 mil infectados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro teve, nas últimas 24 horas, 137 óbitos provocados pela covid-19 e um total de 9.587 mortes desde março. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio há até esta -feira (26), 108.497 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus. Há ainda 1.110 óbitos em investigação e 294 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 87.850 pacientes se recuperaram da doença.

Óbitos

Das 9.587 vítimas de covid-19 no estado, a capital fluminense tem um total de 6.264 óbitos. Em seguida vem Duque de Caxias (412); São Gonçalo (394); Nova Iguaçu (332); São João de Meriti (188); Niterói (183); Belford Roxo (172); Magé (132); Itaboraí (121); Mesquita (105); Petrópolis (90); Campos dos Goytacazes (83) e Angra dos Reis (78) estão entre os 92 municípios com maior número de mortes pela doença.

Infectados

O município do Rio também lidera o número de infectados pela doença com 55.152 casos. Niterói tem (6.105); São Gonçalo (4.893); Nova Iguaçu (3.205); Duque de Caxias (2.988); Itaboraí (2.417); Angra dos Reis (2.100); Macaé ( 2.034); Campos dos Goytacazes (1.731); Volta Redonda (1.633); Magé (1.610); Queimados (1.604); São João de Meriti (1.601); Belford Roxo ( 1.404); Itaguaí (1.316); Maricá (1.190); Teresópolis (973); Petrópolis (799); Cabo Frio (791) e Rio das Ostras (766) estão entre as cidades com maior número de casos. Duas Barras, no interior do estado, tem apenas sete casos de pessoas infectadas e nenhum óbito pela covid-19.

Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio .