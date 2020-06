Estado do Rio passa de 93 mil casos e 8.500 óbitos por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou 93.378 casos e 8.595 óbitos de covid-19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (19), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São 6.061 novos casos e 183 mortes a mais em 24 horas. Há outros 1.181 óbitos em investigação.

A capital lidera o número de infectados, com 48.753 casos, ou 52,2% do total do estado. Entre os demais municípios com maior número de casos, estão Niterói (5.219), São Gonçalo (3.804), Nova Iguaçu (2.934), Duque de Caxias (2.592), Itaboraí (1.991), Angra dos Reis (1.833), Macaé (1.690), São João de Meriti (1.445), Campos dos Goytacazes (1.439), Queimados (1.437), Magé (1.337), Volta Redonda (1.334), Belford Roxo (1.225), Itaguaí (1.121), Maricá (973), Teresópolis (804) e Petrópolis (750).

O número de óbitos também é concentrado na capital, com 5.632 mortes, ou 65,5% do total de casos fatais no estado. Os demais municípios com maior número de óbitos são Duque de Caxias (370), São Gonçalo (327), Nova Iguaçu (309), Niterói (172), São João de Meriti (172), Belford Roxo (159), Magé (122), Itaboraí (112), Mesquita (99), Petrópolis (82), Campos dos Goytacazes (75), Angra dos Reis (68), Itaguaí (68), Nilópolis (64), Macaé (62), Volta Redonda (53), Teresópolis (42) e Maricá (41).