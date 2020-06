Prefeito de Borebi com covid-19 tem morte cerebral

O prefeito de Borebi, no interior paulista, Antônio Carlos Vaca, de 73 anos, internado com sintomas de covid-19 desde o dia 22 de maio, teve morte cerebral na noite de ontem (17). De acordo com as informações da prefeitura, ele passa, na manhã de hoje (18), por exames mais detalhados para avaliar o dano.

Prefeito passou por uma hemodiálise em função do agravamento do quadro de covid-19 e em seguida teve Acidente Vascular Cerebral.

A cidade de Borebi registra até hoje (18) oito casos confirmados em laboratório de covid-19. O prefeito esteve na capital paulista para cumprir compromissos da prefeitura há dois meses.