Saúde suplementar atende a mais de 46,9 milhões de pessoas

O setor de saúde suplementar registrou 46.996.546 beneficiários de planos de assistência médica em todo o Brasil em abril, de acordo com dados divulgados hoje (10) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De acordo com o órgão regulador, foi mantida a tendência de estabilidade "com pequenas oscilações em relação a períodos anteriores". Em abril de 2019, os planos de assistência médica reuniam 46.943.557 beneficiários.

O segmento exclusivamente odontológico totalizou 25.691.209 beneficiários em abril de 2020, contra 24.287.448 em igual mês do ano passado.

Por estados, São Paulo permanece na liderança de beneficiados, tanto em planos de assistência médica, como planos exclusivamente odontológicos, com um total de 17.113.632 e 9.145.324 de beneficiários, respectivamente.