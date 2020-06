Hotéis do Rio terão selo de qualidade no combate à covid-19

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (Abih-RJ) e o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) lançaram nesta quinta-feira (4) um selo de qualidade e excelência em boas práticas no combate à covid-19. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Vigilância Sanitária do município do Rio.

O selo é destinado a empreendimentos hoteleiros na capital e demais cidades do estado e segue um protocolo de compromisso elaborado pelas entidades representativas do setor junto aos respectivos órgãos públicos. O protocolo se inicia com os "dez mandamentos", referentes ao selo do governo fluminense e às "regras de ouro" da prefeitura da capital.

O selo, entretanto, é facultativo para os meios de hospedagem da capital e do estado.

Autodeclaração

Segundo a Abih-RJ, os empreendimentos hoteleiros que quiserem obter a certificação deverão se adequar às normas estabelecidas e preencher uma autodeclaração no portal do governo do estado ou no da prefeitura, na qual se compromete a cumprir todas as orientações dadas pela Setur e pela Vigilância Sanitária municipal, respectivamente.

No caso da adesão junto ao governo estadual, o hoteleiro deverá estar registrado no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo. Os meios de hospedagem sediados no município do Rio de Janeiro poderão solicitar os dois selos, desde que venham a cumprir as normas estabelecidas por cada um.

Segurança à hospedagem

O presidente da Abih-RJ e do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, disse acreditar que o selo dará mais segurança à hospedagem de turistas, executivos e organizadores de congressos e eventos que planejem retomar suas viagens a lazer, negócios e eventos no estado do Rio de Janeiro.

"Queremos tranquilizar os visitantes e empresários de que o Rio de Janeiro está tomando todas as providências para que a retomada da atividade turística, corporativa e de eventos, aconteça de forma segura e alinhada às mais exigentes recomendações dos órgãos responsáveis". A expectativa de Lopes é de adesão em peso da rede hoteleira à cartilha de orientações. Para ele, a rede estará apta a receber os visitantes com as adaptações exigidas pela pandemia do novo coronavírus.

As recomendações incluem a realização de check-in (registro de entrada) online ou pré-check-in, novos protocolos de higienização nas áreas privadas e sociais, adaptações nos serviços de alimentação, e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs), entre outras ações.

Na avaliação do secretário de Estado de Turisamo, Otavio Leite, o selo é "uma importante ferramenta para atrair turistas aos múltiplos destinos do Rio de Janeiro, assim que as portas se abrirem".

Já a subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio, a médica veterinária Márcia Rolim, considerou a criação desse selo de qualidade no âmbito do setor hoteleiro "um importante avanço na prevenção de riscos à saúde de todos".