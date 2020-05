Com 50%, São Paulo tem menor taxa de isolamento para um sábado

O estado de São Paulo registrou ontem (9) a sua menor taxa de isolamento social para um sábado: 50%. Antes disso, a menor taxa para um sábado tinha sido registrada no dia 25 de abril, quando ela alcançou 52%. Na capital paulista, a taxa ontem também registrou apenas 50% de isolamento. Nos finais de semana, a taxa costumava subir.

Quando a quarentena teve início no estado de São Paulo, no dia 24 de março, a taxa nos finais de semana chegaram a atingir 59%, valor máximo que foi alcançado no estado desde que o isolamento teve início. Mas essa taxa vem caindo em todo o estado há cerca de 15 dias, ficando sempre abaixo de 50%, com exceção dos finais de semana.



O governo paulista considerava satisfatória uma taxa acima de 50% mas, com o avanço da doença pelo estado, o mínimo considerado satisfatório nos últimos dias passou a ser 55%. A taxa ideal é acima de 70%, o que ajudaria a diminuir a propagação da doença e impedir um colapso no sistema de saúde.



Na última sexta-feira (8), o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a manutenção da quarentena no estado paulista até o dia 31 de maio. Segundo o governo paulista, a medida só começará a ser flexibilizada quando houver a redução sustentada dos números de novos casos de covid-19 por 14 dias e quando a manutenção da ocupação dos leitos de UTI estiver em patamar inferior a 60%.