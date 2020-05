Coronavírus: equipamentos para abertura de leitos chegam hoje ao Rio

Uma carga com 20 respiradores e 40 monitores deve chegar hoje (7) ao Rio de Janeiro. Os equipamentos médicos são essenciais para abrir novos leitos de enfermaria e de UTI nos hospitais da cidade, em um momento em que a rede municipal está esgotada devido à pandemia de covid-19.

Segundo o prefeito Marcelo Crivella, a carga veio da China em um avião da Ethiopian Airlines, que passou por várias cidades da África antes de pousar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele explicou que o voo foi pago pela iniciativa privada e que a Receita Federal prometeu liberar rapidamente a carga.

"É um avião da Vale do Rio Doce, que trouxe 3,5 toneladas de equipamentos para o Rio. São 20 respiradores e 40 monitores, daqui a pouco estão chegando aqui ao Rio de Janeiro. Chegou por volta de 1h da manhã em Guarulhos. Já vai entrar no caminhão e a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a escolta para trazer para o Rio".

O prefeito falou com a imprensa na manhã de hoje, para falar sobre medidas de bloqueio em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Crivella também informou que um voos fretado pela prefeitura com a Latam decolou na manhã de hoje com destino à China e outro sairá amanhã. Cada um irá trazer 150 respiradores e 200 monitores.

"Os aviões que nós fretamos da Tam, vão para a China via Holanda, vão trazer 150 respiradores e 200 monitores. O que saiu hoje de manhã volta no domingo. Outro avião sai amanhã para buscar mais 150 respiradores e chega na segunda-feira".

Com isso, até segunda-feira a prefeitura espera receber 320 respiradores e 400 monitores para equipar os dois hospitais de referência para atendimento de covid-19 na cidade. O Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, em Acari, na zona norte, terá ao todo 380 leitos e o Hospital de Campanha montado no Riocentro, na zona oeste, poderá receber 500 pacientes.

Gratuidade nos sepultamentos

O prefeito anunciou também que as famílias de baixa renda terão gratuidade no sepultamento de seus familiares. Poderão requerer a gratuidade famílias com renda de até três salários mínimos.

O valor do sepultamento social, de R$ 546, foi estendido para todas as faixas de renda e independente da situação socioeconômica. A solicitação deve ser feita à Coordenadoria de Cemitérios da prefeitura.