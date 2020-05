Covid-19: sobe para 11.721 casos confirmados e 1.065 mortes no Rio

O estado do Rio de Janeiro atingiu 11.721 casos de covid-19, com 1.065 mortes. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (4). São 582 casos e 46 óbitos nas últimas 24 horas. Há ainda 356 óbitos em investigação e 6.284 pacientes que se recuperaram da doença.

A maior parte dos óbitos está na capital, 670 mortes, isso representa 62,7% do total do estado. Em seguida, entre os municípios com mais casos fatais, aparecem Duque de Caxias (84), Nova Iguaçu (46), Niterói (27), São Gonçalo (25), São João de Meriti (21), Belford Roxo (16), Volta Redonda (16), Mesquita (15), Macaé (14), Maricá (12), Itaboraí (10), Petrópolis (9), Itaguaí (8), Nilópolis (7), Rio das Ostras (7), Magé (6), Tanguá (6), Nova Friburgo (5) e Queimados (5).

A capital fluminense também lidera com folga o número de contaminações confirmadas de covid-19, com 7.283 casos, ou 62,1%. Entre os demais municípios com mais casos de contaminações, estão Duque de Caxias (486), Nova Iguaçu (438), Niterói (436), Volta Redonda (343), São Gonçalo (326), Itaboraí (234), São João de Meriti (228), Belford Roxo (195), Mesquita (178), Magé (120), Petrópolis (104), Nilópolis (93), Maricá (90), Campos dos Goytacazes (70), Queimados (70), Nova Friburgo (60), Teresópolis (60), Angra dos Reis (56) e Cabo Frio (53).

O estado do Rio é o segundo em número de casos de covid-19 no país, atrás apenas de São Paulo. Por conta disso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento até o dia 11 de maio e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, até 15 de maio.