Do gramado à arena digital: os clubes de futebol brasileiro que brilham nos eSports

Em um estudo exclusivo realizado por BrasilApostas, sua fonte confiável para notícias e análises do universo das apostas online, revelamos os clubes de futebol brasileiro que mais conquistaram títulos nos eSports. A pesquisa detalha o desempenho de equipes da Série A e B em modalidades como FIFA, Free Fire e League of Legends, destacando os mais vencedores e suas estratégias digitais.

Com mais de uma década de evolução, os eSports se tornaram uma extensão estratégica para os clubes de futebol profissional no Brasil. A ascensão de modalidades como FIFA, Free Fire e League of Legends abriu espaço para conquistas que vão além dos gramados, com milhões em prêmios e uma nova geração de torcedores conectados.

A fusão entre futebol e eSports: uma tendência irreversível

A entrada dos clubes de futebol brasileiro no universo dos eSports não é apenas uma jogada de marketing. É uma resposta direta à transformação do consumo esportivo, especialmente entre os jovens. Com a popularização de plataformas como Twitch, YouTube Gaming e TikTok, os clubes perceberam que poderiam expandir suas marcas e engajar novas audiências por meio dos jogos eletrônicos.

Desde 2017, com a criação da eBrasileirão pela CBF, clubes como Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama e Cruzeiro começaram a investir em divisões de eSports, inicialmente focadas em FIFA. Com o tempo, a atuação se expandiu para outras modalidades como League of Legends (LoL), Free Fire, CS:GO e Valorant, consolidando estruturas profissionais e revelando talentos.

Estudo BrasilApostas: os clubes mais vencedores nos eSports

A seguir, apresentamos o ranking atualizado dos clubes de futebol profissional brasileiro com maior palmarés nos eSports, considerando títulos nacionais e internacionais, além de premiações acumuladas. Os dados foram compilados por BrasilApostas, com base em resultados oficiais de torneios e ligas reconhecidas.

Corinthians

Premiação acumulada: R$ 1,2 milhão

Títulos: Campeão da eBrasileirão (FIFA), Finalista da CBLOL (LoL)

Participações em torneios de CS:GO

Destaques: Estrutura profissional consolidada, com parcerias estratégicas e presença em múltiplas plataformas.

Flamengo

Premiação acumulada: R$ 1 milhão

Títulos: Campeão da CBLOL 2019. Finalista da eLibertadores (FIFA)

Destaques: Forte presença em LoL e FIFA, com torcida engajada e transmissões de alto alcance.

Cruzeiro

Premiação acumulada: R$ 850 mil

Títulos: Campeão da LBFF (Free Fire). Finalista da eBrasileirão

Destaques: Investimento em Free Fire como estratégia de aproximação com o público jovem.

Vasco da Gama

Premiação acumulada: R$ 700 mil

Títulos: Campeão da eBrasileirão 2021. Campeão regional de Free Fire

Destaques: Pioneirismo na profissionalização de atletas de Free Fire e presença constante em torneios nacionais.

São Paulo FC

Premiação acumulada: R$ 600 mil

Títulos: Finalista da CBLOL. Campeão de torneios regionais de FIFA

Destaques: Estrutura em expansão, com foco em LoL e parcerias com organizações de eSports.

Palmeiras

Premiação acumulada: R$ 500 mil

Títulos: Campeão de torneios de FIFA.Presença em Free Fire

Destaques: Estratégia voltada para o engajamento digital e formação de talentos.

Botafogo

Premiação acumulada: R$ 400 mil

Títulos: Campeão de torneios de FIFA. Participação na LBFF

Destaques: Iniciativas educacionais e sociais ligadas aos eSports.

Bahia

Premiação acumulada: R$ 300 mil

Títulos: Campeão regional de FIFA

Destaques: Foco em inclusão digital e desenvolvimento de atletas locais.

Athletico Paranaense

Premiação acumulada: R$ 250 mil

Títulos: Finalista nacional de FIFA

Destaques: Presença em LoL e parcerias com universidades.

Ceará SC

Premiação acumulada: R$ 200 mil

Títulos: Campeão regional de FIFA

Destaques: Desenvolvimento de talentos no Nordeste e presença em torneios escolares.

Acesse a lista completa aqui.

As promessas do eSports brasileiro

O cenário brasileiro de eSports está repleto de jovens talentos que despontam como verdadeiros craques digitais. Entre os destaques estão:

Gabriel "Gabgol" Oliveira (Cruzeiro eSports): MVP da LBFF 2024, conhecido por sua precisão e liderança.

Lucas "SPFC_Lucas" Martins (São Paulo FC eSports): finalista da eLibertadores, com estilo de jogo agressivo e técnico.

Ana "Fl4m3" Souza (Flamengo eSports): destaque em LoL feminino, com presença em torneios internacionais.

João "VasK1ng" Silva (Vasco eSports): campeão da eBrasileirão, referência em estratégia e leitura de jogo.

Esses atletas representam uma nova geração que vê nos eSports não apenas uma carreira, mas uma forma de expressão e conexão com o mundo.

O impacto dos eSports na marca e na receita dos clubes

A presença nos eSports tem gerado resultados concretos para os clubes brasileiros. Além dos prêmios em dinheiro, há ganhos em visibilidade internacional, engajamento digital, novos patrocinadores e formação de comunidades online. Clubes como Corinthians e Flamengo já possuem fanbases digitais que acompanham tanto os jogos tradicionais quanto os torneios eletrônicos.

A monetização ocorre por meio de:

Patrocínios específicos para eSports

Transmissões ao vivo com publicidade

Venda de produtos digitais e skins

Eventos presenciais e experiências com torcedores

O futuro: integração total entre futebol e eSports?

A tendência é que os clubes brasileiros integrem ainda mais suas estruturas físicas e digitais. Já existem projetos de centros de treinamento híbridos, onde atletas de futebol e eSports compartilham espaços e metodologias. Além disso, a CBF e a Confederação Brasileira de eSports (CBDEL) estudam a criação de uma Superliga Nacional de Clubes, reunindo todas as modalidades em um único campeonato.

O Brasil já é uma potência no futebol tradicional. Agora, com investimentos crescentes, talentos emergentes e estruturas profissionais, os clubes nacionais estão prontos para conquistar também os palcos dos eSports. A fusão entre gramado e arena digital é uma realidade — e os torcedores, cada vez mais conectados, são os grandes beneficiados.