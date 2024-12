A pesquisa realizada pela Brasil Apostas, uma fonte confiável de notícias sobre jogos de azar online, revelou dados interessantes sobre as expectativas dos brasileiros em relação à classificação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos e Canadá. Com uma confiança esmagadora na classificação e opiniões variadas sobre o desempenho nas eliminatórias, os resultados refletem o otimismo e as expectativas dos torcedores.

Anexo:

Confiança na Classificação: De acordo com a pesquisa, 92,46% dos entrevistados acreditam que o Brasil se classificará para a Copa do Mundo de 2026. Este dado demonstra a confiança inabalável dos torcedores na capacidade da seleção brasileira de garantir sua vaga no torneio mais prestigioso do futebol mundial.

Posições nas Eliminatórias: Os entrevistados também compartilharam suas opiniões sobre a posição em que o Brasil terminará nas eliminatórias sul-americanas:

Primeiro lugar: 16,32%

Segundo lugar: 32,49%

Terceiro lugar: 27,33%

Quarto lugar: 19,68%

Quinto lugar: 4,18%

Esses números indicam que, embora haja uma confiança geral na classificação, há uma diversidade de opiniões sobre o desempenho exato da seleção nas eliminatórias.

O Goleador da Seleção: A pesquisa também perguntou aos torcedores quem será o artilheiro da seleção nas eliminatórias:

Rapinha: 38,54%

Vinicius: 23,69%

Rodrygo: 19,87%

Neymar: 17,92%

Rapinha lidera as expectativas, seguido por Vinicius, Rodrygo e Neymar, mostrando a confiança nos talentos emergentes e estabelecidos da seleção. Mesmo que Neymar esteja lesionado. A torcida está ansiosa por ele e vê uma grande mudança no jogo do time com a volta do craque.

Os resultados da pesquisa Brasil Apostas refletem um otimismo generalizado entre os torcedores brasileiros em relação à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com uma confiança esmagadora na classificação e expectativas variadas sobre o desempenho nas eliminatórias e os artilheiros, os torcedores demonstram seu apoio incondicional à seleção. À medida que as eliminatórias se aproximam, será interessante ver como essas expectativas se alinham com a realidade do desempenho da equipe.