Saiba como editar mensagens no WhatsApp

Enquanto a edição de mensagens não chega ao seu perfil no WhatsApp, é possível deletar as suas mensagens indesejadas. O aplicativo permite excluir um conteúdo para todos na conversa até dois dias depois do envio.

Até depois de quanto tempo de enviada posso editar a mensagem enviada no whatsapp? R: 15 minutos depois que o texto for compartilhado