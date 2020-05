Rio estuda protocolo para escolher quem vai ocupar leitos

A Secretaria Estadual de Sa?de do Rio ?est? analisando um protocolo que visa estabelecer quem receber? um leito nos hospitais do estado, caso as unidades atinjam capacidade m?xima de atendimento. O aumento do n?mero de casos de covid-19 tem sobrecarregado os hospitais p?blicos e, em especial, os leitos de terapia intensiva (UTI).

O pr?prio secret?rio estadual de Sa?de, Edmar Santos, acredita que, se o n?mero de infec??es continuar crescendo, em breve n?o haver? vagas para todos os pacientes.

O protocolo est? sendo preparado em parceria com o Conselho Regional de Medicina (Cremerj), a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da Sociedade de Terapia Intensiva e a Universidade Federal Fluminense, entre outras institui??es.

De acordo com a Secretaria de Sa?de, est?o sendo consideradas pr?ticas utilizadas em pa?ses como Espanha e Estados Unidos. A ideia ? evitar o maior n?mero de mortes.