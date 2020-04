Estado do Rio de Janeiro tem 56 mortes por covid-19 em 24 horas

O Rio de Janeiro registrou a morte de 56 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, o estado tem 794 mortes causadas pela doença. Os dados da secretaria estadual de Saúde anunciados hoje (29) mostram 8.869 casos confirmados. Há ainda 275 óbitos em investigação e 145 que estavam sem diagnóstico e agora foram descartados.

Das 794 vítimas, 496 foram na cidade do Rio de Janeiro. O município de Duque de Caxias, que só começou o isolamento social após a primeira morte registrada, tem 70 óbitos. Nova Iguaçu (30), São Gonçalo (22) e Niterói (20) completam a lista dos cinco principais municípios do estado com mortes causadas pelo novo coronavírus.

Com 5.689 casos, a capital segue com o maior número de pessoas infectadas. Em seguida, vem Duque de Caxias, com 357, Nova Iguaçu com 339, Niterói, 282 e São Gonçalo, com 231 infectados.

Os municípios com mortes causadas pela covid-19 são: Rio de Janeiro (496), Duque de Caxias (70), Nova Iguaçu (30), São Gonçalo (22), Niterói (20), São João de Meriti (16), Mesquita (12), Volta Redonda (11), Belford Roxo (9), Petrópolis (9), Itaboraí (8), Macaé (8), Maricá (8), Rio das Ostras (7), Tanguá (6), Magé (5), Nilópolis (5), Iguaba Grande (4), Itaguaí (4), Nova Friburgo (4), Queimados (4), Resende (4), Barra do Piraí (3), Cabo Frio (3), Rio Bonito (3), Campos dos Goytacazes (2), Guapimirim (2), Japeri (2), Mangaratiba (2), São Pedro da Aldeia (2), Sapucaia (2), Araruama (1), Arraial do Cabo (1),Barra Mansa (1), Bom Jardim (1), Bom Jesus de Itabapoana (1), Cachoeira de Macacu (1), Miguel Pereira (1), Paracambi (1), Paraty (1), São Francisco de Itabapoana (1) e Teresópolis (1).