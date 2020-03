Brasil tem novos casos confirmados de novo coronavírus, diz ministério

Em Santa Catarina, que não aparece ainda na lista, há dois pacientes que testaram positivo para o Sars-Cov-2. O mesmo ocorre com Goiás, que tem agora três casos .

Casos fora do balanço

No novo balanço, pela primeira vez aparecem casos confirmados em Pernambuco e no Paraná.

Os principais dados do balanço do Ministério da Saúde, são:

Após o anúncio, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, confirmou mais 60 casos de coronavírus. Com esses novos casos, o Brasil registra 137 pessoas infectadas.

Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde às 16h20 desta quinta-feira (12) aponta que o Brasil tem 77 casos confirmados de novo coronavírus. Com mais registros, o estado de São Paulo tem 42 pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) , agente causador da doença Covid-19 .

