Conheça nova moda entre as grávidas; Máscara de hidratação para barriga

Máscaras de hidratação para barriga são a nova moda entre as grávidas americanas e até a atriz Jenna Dewan, que está no último semestre da gestação do segundo filho, aderiu à moda.

Em uma foto compartilhada no Instagram nesta segunda (2), Jenna aparece com a barriga coberta pela máscara hidratante, que tem o objetivo, de acordo com o site da Hatch, marca do produto, de “diminuir o aparecimento de estrias e cicatrizes durante a gestação e o pós-parto”. Além disso, os fabricantes garantem que a máscara, lançada em 2018, é “biodegradável”, feita com “aloe vera e própolis” e “perfeita para o momento de auto cuidado das mães”. As unidades, que por enquanto só são vendidas nos EUA, custam 12 dólares, cerca de R$54 cada.

A imagem compartilhada por Jenna teve mais de 225 mil curtidas e recebeu centenas de comentários sobre a novidade. Entre os seguidores de Jenna, alguns adoraram a ideia, enquanto outros apontaram que existem maneiras mais baratas de obter os mesmos resultados com hidratantes comuns.

Para a dermatologista e tricologista Damaris Ortolan, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as gestantes devem hidratar bastante as regiões mais propensas ao surgimento de estrias, mas “não há evidência de que algum ativo dermatológico seja realmente capaz disso”. “Apesar de não ser garantido, o uso de hidratantes e de óleos vegetais auxilia muito nessa questão (óleo de amêndoas, rosa mosqueta, semente de uva, abacate...). Essa máscara, por exemplo, contém óleo de girassol, aloe vera e própolis que podem ajudar a hidratar e acalmar a pele. Portanto, é um produto que pode ser utilizado como auxiliar na prevenção de estrias juntamente com os hidratantes comuns e óleos vegetais”, explica.