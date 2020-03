Rondônia - Mulher que chegou do Japão está com suspeita de Coronavírus

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), através da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), confirmou na tarde desta segunda-feira (2), o primeiro caso oficial de suspeita de Coronavírus em Porto Velho, Rondônia.

O órgão informou que se trata de uma mulher que veio no mesmo avião em que o idoso de 61 anos, que teve a doença confirmada em São Paulo, estava. A paciente veio do Japão e fez conexão na França.

A Agevisa informou que a paciente está com quadro estável de saúde, em casa e em acompanhamento domiciliar pela vigilância epidemiológica do município e Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs).

Ainda segundo a Agevisa, o Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) está fazendo exames de mapa viral, influenza e rinovírus. A amostra foi coletada na sexta-feira (28), já que a paciente só referiu febre ao final do dia da quinta feira (27).

Em caso de suspeita, a população deve procurar uma Unidade Básica de Saúde ou UPA do seu município. Dúvidas também podem ser tiradas ligando no 0800 642 5398 do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde CIEVs, em caso de suspeitas.